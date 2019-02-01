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كأس آسيا.. القطري المعز علي يحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف

الرياضة

كأس آسيا.. القطري المعز علي يحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف
Reuters Suhaib Salem
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توّج النجم القطري المعز علي بلقب أفضل لاعب وهداف في كأس آسيا 2019، وذلك بعدما قاد المنتخب القطري للتتويج بأول ألقابه في البطولة عقب الفوز على المنتخب الياباني 3-1 اليوم الجمعة.

وحصل المعز علي على 30 ألف دولار مقابل تتويجه بأفضل لاعب في البطولة.

كما تسلم المعز علي جائزة هداف البطولة بعدما سجل 9 أهداف ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، متفوقا على الإيراني علي دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

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كما توج حارس العنابي، سعد الشيب، بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما تلقت شباكه هدفا يتيما جاء في المباراة النهائية بعد 608 دقائق من اللعب في البطولة (رقم قياسي)، وحصل على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف دولار.

فيما استلم جائزة اللعب النظيف مايا يوشيدا، قائد المنتخب الياباني.

المصدر: وكالات

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