كأس آسيا.. القطري المعز علي يحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف

توّج النجم القطري المعز علي بلقب أفضل لاعب وهداف في كأس آسيا 2019، وذلك بعدما قاد المنتخب القطري للتتويج بأول ألقابه في البطولة عقب الفوز على المنتخب الياباني 3-1 اليوم الجمعة.

وحصل المعز علي على 30 ألف دولار مقابل تتويجه بأفضل لاعب في البطولة.

المعز علي هداف البطولة و أفضل لاعب في #كأس_آسيا2019 . pic.twitter.com/Q9B2RQviMc — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 1, 2019

كما تسلم المعز علي جائزة هداف البطولة بعدما سجل 9 أهداف ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، متفوقا على الإيراني علي دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

سعد الشيب أفضل حارس في بطولة #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/PU8BPxGaLO — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 1, 2019

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كما توج حارس العنابي، سعد الشيب، بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما تلقت شباكه هدفا يتيما جاء في المباراة النهائية بعد 608 دقائق من اللعب في البطولة (رقم قياسي)، وحصل على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف دولار.

فيما استلم جائزة اللعب النظيف مايا يوشيدا، قائد المنتخب الياباني.

المصدر: وكالات