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شاهد.. الاحتفالات تملأ شوارع وساحات قطر بعد التتويج باللقب الآسيوي

الرياضة

شاهد.. الاحتفالات تملأ شوارع وساحات قطر بعد التتويج باللقب الآسيوي
AFP Giuseppe CACACE
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انطلقت الاحتفالات في شوارع وساحات قطر فور انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بتتويج المنتخب القطري باللقب القاري بعد تغلبه على نظيره الياباني 3-1.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب القطري بكأس آسيا في تاريخه، وفي المقابل هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها المنتخب الياباني مباراة نهائية بعد فوزه في أربع مناسبات سابقة توّج فيها بألقابه الأربع.

المصدر: تويتر

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