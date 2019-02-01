شاهد.. الاحتفالات تملأ شوارع وساحات قطر بعد التتويج باللقب الآسيوي
AFP Giuseppe CACACE
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انطلقت الاحتفالات في شوارع وساحات قطر فور انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، بتتويج المنتخب القطري باللقب القاري بعد تغلبه على نظيره الياباني 3-1.
Fans cheering the win of Qatar against Japan at Wakra Souq. Qatar lifts #AsianCup2019— The Peninsula (@PeninsulaQatar) February 1, 2019
Mabrook #Qatar. pic.twitter.com/XL4bOmS1GB
الدوحة تحتفل! 🇶🇦🥳#كأس_آسيا2019#نهائي_كأس_آسياpic.twitter.com/6tFzBKNEoN— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) February 1, 2019
وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب القطري بكأس آسيا في تاريخه، وفي المقابل هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها المنتخب الياباني مباراة نهائية بعد فوزه في أربع مناسبات سابقة توّج فيها بألقابه الأربع.
المصدر: تويتر
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