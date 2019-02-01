شاهد..المعز القطري يحطم الرقم القياسي في نهائي كأس آسيا

حطم مهاجم المنتخب القطري المعز علي الرقم القياسي بتسجيله الهدف الأول في مرمى الساموراي الياباني في نهائي كأس الأمم الآسيوية في الإمارات.

وكسر المعز، رقم أسطورة المنتخب الإيراني علي دائي التاريخي الصامد منذ نهائيات أمم آسيا عام 1996 والتي أقيمت في الإمارات بعد أن سجل هدفه التاسع في البطولة بشكل مقصي عند الدقيقة الـ12 من زمن المباراة ، ليصبح أكثر لاعب يسجل الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة.

وأتت أهداف نجم الدحيل القطري الثمانية في كأس أمم آسيا 2019 بواقع هدف في لبنان ورباعية في كوريا الشمالية إضافة إلى ثنائية في مرمى المنتخب السعودي ثم هدف تاريخي في نصف النهائي أمام المنتخب الإماراتي، والهدف الفني في شباك اليابان في المواجهة النهائية.

ويعتبر تألق المعز في البطولة الحالية امتدادا لتألقه في كأس أمم آسيا تحت سن 23 عاما في الصين عام 2018 عندما توج هدافا للبطولة برصيد 6 أهداف، ليؤكد على علو كعبه في البطولات الآسيوية.

المصدر: RT