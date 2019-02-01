رونالدو في أزمة عاطفية مع جورجينا بسبب امرأة ثانية في حياته (صور)

تحدثت العديد من التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة عن فتور في العلاقة العاطفية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وصديقته جورجينا رودريغيز.

وذكرت التقارير أن رودريغيز البالغة 25 عاما خلعت خاتم الخطوبة والمقدر سعره بـ700 ألف يورو، واحتفلت بعيد ميلادها في الـ27 من الشهر الماضي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس دون النجم البرتغالي.

وفي عصر مواقع التواصل الاجتماعي، بات كل شيء مراقبا، حيث كان واضحا عدم رد رودريغيز على تهنئة رونالدو لها بعيد ميلادها بعد نشره صورة رومانسية تجمعهما مرفقة بعبارة: "تهنئة لأجمل امرأة، أرسلها الله إلى طريقي".

وذكرت صحيفة "غالا" الألمانية أن سبب الفتور يعود إلى وجود علاقة بين النجم البرتغالي البالغ 33 عاما وعارضة الأزياء الإيطالية مانويلا فيريرا البالغة 34 عاما.

Bei Cristiano Ronaldo und seiner Verlobten Georgina Rodriguez scheint der Haussegen schief zu hängen. Der Grund: Der Profikicker soll Kontakt zu einem Model gehabt haben https://t.co/76NNO2lf41pic.twitter.com/Z4pJO0BUiZ — Gala (@gala) February 1, 2019

وسبق لفيريرا أن كشفت في نوفمبر الماضي عن وجود شيء بينها وبين النجم البرتغالي، حيث قالت: " اتصل بي رونالدو، بعد أن حصل على رقمي من صديق مشترك.. تبادلنا بعض الرسائل القصيرة على الهاتف".

وأضافت: "لقد قال لي إني رائعة الجمال، إنه رجل مهذب ومحترم، إنه النوع الذي أحبذه من الرجال، لقد شعرت بالسعادة بأن أتلقى مجاملة من رجل مثله، محاط بالجميلات بشكل دائم".

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المصدر: وكالات