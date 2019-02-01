الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفض الشكوى المقدمة من الإمارات بشأن "مجنسي قطر"

رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعدم أهلية مشاركة "لاعبين اثنين مجنسين" في المنتخب القطري.

The AFC Disciplinary and Ethics Committee dismiss the protest lodged by the @uaefa_ae over the eligibility of two Qatar players! #AsianCup2019https://t.co/35H5bqRQJH — AFC (@theafcdotcom) February 1, 2019

وذكرت وسائل إعلام الإماراتية عديدة أمس أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي للعبة ضد نظيره القطري، طعن فيها في أهلية مشاركة لاعبين اثنين مجنسين في المنتخب القطري، هما المعز علي ذو الأصول السودانية، وبسام الراوي صاحب الأصول العراقية، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019.

وستنطلق المباراة النهائية لكأس آسيا والتي ستجمع منتخبي قطر واليابان اليوم الجمعة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: theafcdotcom/twitter