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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفض الشكوى المقدمة من الإمارات بشأن "مجنسي قطر"

الرياضة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفض الشكوى المقدمة من الإمارات بشأن
en.mehrnews.com
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رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعدم أهلية مشاركة "لاعبين اثنين مجنسين" في المنتخب القطري.

وذكرت وسائل إعلام الإماراتية عديدة أمس أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي للعبة ضد نظيره القطري، طعن فيها في أهلية مشاركة لاعبين اثنين مجنسين في المنتخب القطري، هما المعز علي ذو الأصول السودانية، وبسام الراوي صاحب الأصول العراقية، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019.

وستنطلق المباراة النهائية لكأس آسيا والتي ستجمع منتخبي قطر واليابان اليوم الجمعة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: theafcdotcom/twitter

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