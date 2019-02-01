الهولندية بيرتينز تواجه الروسية بافليوتشينكوفا في ربع نهائي بطولة بطرسبورغ
تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى الدور ربع النهائي من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد فوزها على البلجيكية يسالين بونافينتور بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-4 و6-2.
.@kikibertens is through to the quarterfinals at the @Formula_TX!— WTA (@WTA) January 31, 2019
Seals the win over Bonaventure 6-4, 6-2! pic.twitter.com/qFKq2BgLcN
وستواجه بيرتينز في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، التي تغلبت في وقت سابق أمس على اللاتفية يلينا أوستابينكو، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.
.@NastiaPav gets the win over Ostapenko!— WTA (@WTA) January 31, 2019
Booking a place in the @Formula_TX quarterfinal 6-4, 6-4! pic.twitter.com/1PeAyVacWC
المصدر: news.sportbox.ru