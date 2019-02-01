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الهولندية بيرتينز تواجه الروسية بافليوتشينكوفا في ربع نهائي بطولة بطرسبورغ

الرياضة

الهولندية بيرتينز تواجه الروسية بافليوتشينكوفا في ربع نهائي بطولة بطرسبورغ
Globallookpress Mike Kireev
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تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى الدور ربع النهائي من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد فوزها على البلجيكية يسالين بونافينتور بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-4 و6-2.

وستواجه بيرتينز في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، التي تغلبت في وقت سابق أمس على اللاتفية يلينا أوستابينكو، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.

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المصدر: news.sportbox.ru

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