الهولندية بيرتينز تواجه الروسية بافليوتشينكوفا في ربع نهائي بطولة بطرسبورغ

تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى الدور ربع النهائي من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد فوزها على البلجيكية يسالين بونافينتور بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-4 و6-2.

.@kikibertens is through to the quarterfinals at the @Formula_TX!



Seals the win over Bonaventure 6-4, 6-2! pic.twitter.com/qFKq2BgLcN — WTA (@WTA) January 31, 2019

وستواجه بيرتينز في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، التي تغلبت في وقت سابق أمس على اللاتفية يلينا أوستابينكو، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.

.@NastiaPav gets the win over Ostapenko!



Booking a place in the @Formula_TX quarterfinal 6-4, 6-4! pic.twitter.com/1PeAyVacWC — WTA (@WTA) January 31, 2019

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المصدر: news.sportbox.ru