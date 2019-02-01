ليستر سيتي يتعاقد مع نجم موناكو في صفقة تبادلية

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع البلجيكي يوري تيليمانس من موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، فيما انتقل لاعب الوسط أدريان سيلفا للجهة الأخرى في صفقة تبادلية.

ونشر نادي ليستر سيتي الإنجليزي بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني وحساباته، أكد فيه توصله لاتفاق رسمي مع نادي موناكو الفرنسي بشأن صفقة تبادلية.

ونجح النادي الإنجليزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، بإنهاء مفاوضاته للتعاقد مع لاعب خط الوسط تيليمانس لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل حصول نادي الإمارة الفرنسية على خدمات البرتغالي أدريان سيلفا.

وبدأ تيلمانس البالغ 21 عاما مسيرته مع أندرلخت ووقع أول عقد احترافي وعمره 16 عاما، وهو أصغر بلجيكي يشارك في دوري أبطال أوروبا وسجل 35 هدفا في 185 مباراة بجميع المسابقات مع أندرلخت على مدار 4 مواسم وساهم في فوزه بالدوري مرتين.

🖊🇵🇹 El AS Monaco se complace en anunciar la llegada del mediocampista portugués del @LCFC, Adrien Silva, a préstamo hasta el final de la temporada.



📄➡ https://t.co/n9luKDCnwNpic.twitter.com/bNRM08v1Ri — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) ٣١ يناير ٢٠١٩

بالمقابل شارك سيلفا البالغ 29 عاما في مباراتين بالدوري الإنجليزي وكانت آخر مشاركة له في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في نوفمبر الماضي.

المصدر:موقع نادي ليسترسيتي