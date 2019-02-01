لاتسيو يقصي إنتر ميلان من كأس إيطاليا بركلات الترجيح

أقصى لاتسيو مضيفه إنتر ميلان من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي 0-0 والإضافي 1-1 بالتعادل.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وكاد الضيوف أن يحسموا المواجهة بهدف تشيرو إيموبيلي بتسديدة من مسافة قريبة عند الدقيقة 108.

ونفذ ماورو إيكاردي ركلة جزاء تحصل عليها في الثواني الأخيرة من الدقيقتين اللتين احتسبهما الحكم وقتا بدل ضائع بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو من خطأ ارتكبه سيرخي ميلينكوفيتش سافيتش.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للاتسيو بفضل تألق حارس مرماه توماس ستراكوشا الذي تصدى لركلتي لاوتارو مارتينيز وراديا ناينغولان.

🙌🏻 La parata di Thomas. Il rigore decisivo di @LucasLeiva87. L'esultanza di gruppo.



SIAMO IN SEMIFINALE. Affronteremo il @acmilan il 27 febbraio ed il 24 aprile 📆 pic.twitter.com/qMmuYc4Tkr — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) ٣١ يناير ٢٠١٩

وسيلتقي لاتسيو حامل اللقب 6 مرات آخرها عام 2013 في نصف النهائي مع ميلان الوصيف والمتوج 5 مرات آخرها عام 2003، الذي كان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه نابولي 2-0 الثلاثاء في افتتاح ربع النهائي.

المصدر: وكالات