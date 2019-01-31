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كريم بنزيما يقود ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

الرياضة

كريم بنزيما يقود ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا
Reuters
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تأهل ريال مدريد إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على جيرونا بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

أحرز ثلاثية الريال كل من كريم بنزيما "هدفين" في (د.37 و43) وماركوس يورنتي في (د.76)، بينما أحرز هدف جيرونا الوحيد بيدرو بورو في (د.71). 

وبهذه النتيجة تأهل النادي الملكي إلى نصف النهائي بنتيجة (7-3) بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو 4-2.

المصدر: RT

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