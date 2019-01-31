تركي آل الشيخ ينشر شكوى بيراميدز من الاتحاد المصري

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ صور الشكوى التي تقدم بها ناديه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الاتحاد المصري للعبة.

وأشار بيراميدز في الشكوى التي نشرها آل الشيخ عبر صفحته في فيسبوك، إلى أن الدوري المصري يفتقد تكافؤ الفرص، بسبب عدم تنظيم مواعيد مباريات البطولة، كما أشارت الشكوى أن الأهلي والزمالك منافسي بيراميدز على لقب الدوري لم يتقابلا في الدور الأول للدوري حتى الآن، رغم أن الدور الثاني بدأ، كما أن مواعيد بطولة كأس مصر غير واضحة.

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وأوضح نادي بيراميدز أنه يريد تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، إذ من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

المصدر: وكالات