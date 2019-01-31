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الجيش الإسرائيلي يعلق على نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان

الرياضة

الجيش الإسرائيلي يعلق على نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان
Globallookpress Xinhua
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علق الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، على المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 لكرة القدم والتي ستجمع منتخبي قطر واليابان غدا الجمعة.

وكتب أدرعي في حسابه الرسمي في تويتر: "الرياضة باتت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وبالأخص كرة القدم، التي نتابعها من كافة أنحاء العالم".

وأضاف: "فهل أنتم من عشاق هذه الرياضة، ومن برأيكم سيفوز غدا في نهائي كأس آسيا 2019، بين قطر واليابان"؟

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وحقق العنابي القطري إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائي كأس آسيا 2019، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي برباعية نظيفة أول أمس، فيما تأهل الساموراي الياباني إلى النهائي بعد تغلبه على المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة.

المصدر: AvichayAdraee/twitter

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