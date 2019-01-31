الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين، اليوم الخميس.

وحسمت بافليوتشينكوفا نتيجة المباراة لصالحها بمجموعتين من دون رد، بواقع: 6-4 و6-4.

.@NastiaPav gets the win over Ostapenko!



Booking a place in the @Formula_TX quarterfinal 6-4, 6-4! pic.twitter.com/1PeAyVacWC — WTA (@WTA) January 31, 2019

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وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الهولندية كيكي بيرتينز والبلجيكية يسالين بونافينتور.

المصدر: news.sportbox.ru