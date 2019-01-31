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الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
Reuters Edgar Su
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تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين، اليوم الخميس.

وحسمت بافليوتشينكوفا نتيجة المباراة لصالحها بمجموعتين من دون رد، بواقع: 6-4 و6-4.

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وستواجه بافليوتشينكوفا في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الهولندية كيكي بيرتينز والبلجيكية يسالين بونافينتور.

المصدر: news.sportbox.ru

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