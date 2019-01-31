فيلايني يجتاز الكشف الطبي في شاندونغ الصيني

أفاد موقع "bbc sport" البريطاني ، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لاتفاق مع شاندونغ لونينغ الصيني بشأن انتقال لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني.

وكشفت الموقع أن فيلايني اجتاز الفحص الطبي في شاندونغ، ويستعد لتوقيع عقد انتقاله للفريق الصيني اليوم الخميس.

وانضم فيلايني "31 عاما" إلى مانشستر في 2014 قادما من إيفرتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، وجدد فيلايني عقده مع مانشستر الصيف الماضي حتى 2020 لكنه شارك في 3 دقائق فقط في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

المصدر: bbc sport