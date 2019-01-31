مانشستر يونايتد الإنجليزي يمدد عقد مارسيال

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، حتى يونيو من عام 2024.

وذكر الموقع الرسمي للشياطين الحمر، أن عقد مارسيال الجديد يتضمن بندا يسمح بالتمديد لعام إضافي قبل نهايته.

أنتوني مارسيال يجدد عقده مع #يونايتد لغاية يونيو 2024 مع خيار التجديد لعام اضافي. pic.twitter.com/2eCi4KbINx — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 31, 2019

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وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي: "أحببت الأوقات التي قضيتها في النادي، لقد شعرت بأن اليونايتد جزء من عائلتي منذ اليوم الأول لانضمامي إليه، وتأقلمت بشكل رائع مع الجميع، كما أن حب الجماهير هنا يدهشني".

وأضاف: "أود توجيه الشكر للمدرب أولي غونار سولشاير على الإيمان بي، ومساعدتي على تطوير قدراتي إلى مستوى أعلى، ونتطلع لتحقيق البطولات في المستقبل، وأنا متأكد من أنها ليست بعيدة".

وانضم مارسيال صاحب الـ23 عاما للشياطين الحمر في صيف 2015 قادما من موناكو الفرنسي، وشارك في 162 مباراة، وسجل 46 هدفا.

المصدر: وكالات