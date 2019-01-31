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"الفيفا" يحتفي بفوز مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 2010 (صورة)

الرياضة

AFP GABRIEL BOUYS
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احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بذكرى فوز مصر على غانا في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في أنغولا، في مثل هذا اليوم 31 يناير من عام 2010.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الناطق باللغة العربية، تغريدة عبر تويتر جاء فيها: "أين كنت وقت هذا الهدف؟ في مثل اليوم عام 2010 سجل البديل السوبر محمد ناجي جدو هذا الهدف في الدقيقة 85 ضد غانا أمام 50 ألف مشجع في لواندا وتوّجت مصر بكأس إفريقيا".

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وأضاف حساب الفيفا: "كان الفوز التاسع للفراعنة على التوالي (رقم قياسي) واللقب الثالث على التوالي والسابع على الإطلاق (رقم قياسي)".

وسجل محمد ناجي جدو الهدف الوحيد في المباراة والذي كان كافيا لتتويج منتخب الفراعنة بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2010.

المصدر: fifacom_ar/twitter

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