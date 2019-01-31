الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يضم جوني كاسترو بشكل نهائي

انتقل الدولي الإسباني جوني كاسترو المعار من أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، بشكل نهائي بموجب عقد يمتد حتى 2023، حسب ما أعلن الناديان الخميس.

ولم يوضح أي من الناديين تفاصيل الصفقة، لكن تقارير صحفية في البلدين ذكرت أن قيمة الصفقة تصل إلى 20 مليون يورو.

وانضم جوني كاسترو (24 عاما) في الصيف إلى أتلتيكو مدريد قادما من سلتا فيغو مقابل 7 ملايين يورو، لكنه لم يرتد قميص نادي العاصمة الذي أعاره مباشرة إلى ولفرهامبتون.

ويسمح بيع الظهير الإسباني الذي بدأ مسيرته الدولية في أكتوبر الماضي ضد ويلز (4-1) ولعب حتى الآن 3 مباريات، لأتلتيكو بتخفيف كتلة الأجور بنفس القدر الذي تشكله إعارة البرتغالي جيلسون مارتينز إلى موناكو الفرنسي.

ويأتي رحيل جوني وإعارة مارتينز بعد القدوم المكلف للمهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا معارا من تشيلسي الإنجليزي لموسم ونصف مقابل 18 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب