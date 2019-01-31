كأس آسيا 2019.. هل تنجح قطر في تحقيق سابقة أمام الساموراي الياباني؟

يبحث منتخب قطر عن باكورة ألقابه في نهائي بطولة الأمم الآسيوية يوم الجمعة أمام العملاق الياباني المتوج 4 مرات على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

ودخل منتخب العنابي القطري بقيادة مدربه الإسباني فليكس سانشيز بطولة كأس آسيا غير مرشح للقبها، وسيخوض النهائي الأول في تاريخه بـ 6 انتصارات وشباك نظيفة، في هذه البطولة.

وتتفوق قطر هجوميا بتسجيلها 16 هدفا مقابل 11 لليابان، كان نصيب مهاجمها الشاب المعز علي ثمانية أهداف، ليعادل الرقم القياسي في نسخة واحدة والمسجل باسم الإيراني علي دائي عام 1996.

وحصلت قطر على يوم راحة أقل من اليابان، بيد أنها ستستعيد كامل لاعبيها بعد انتهاء إيقاف المدافع بسام الراوي ولاعب الوسط عبد العزيز اللذين سجلا هدفي الفوز ضد العراق في دور الـ16 وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

ولتخفيف الضغوط على اللاعبين، منحت إدارة المنتخب القطري آلة موسيقية "كمان" وقدمتها لهداف المنتخب المعز علي، كتعبير عن الاحتفال الذي يقوم به مهاجم الدحيل عقب التسجيل.

من 24 ألى 2!



تم تحديد طرفي نهائي #كأس_آسيا2019. 🇯🇵 @jfa_samuraiblue ضد @QFA 🇶🇦!

الجمعة 1 فبراير باستاد مدينة زايد الرياضية، أبوظبي. pic.twitter.com/uoAyTqVOXY — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٩ يناير ٢٠١٩

وعلى الرغم من البداية البطيئة للساموراي الأزرق إلا أنه يبقى خصما من وزن مختلف فنيا وتاريخيا. فقد بلغ منتخب اليابان النهائي للمرة الخامسة في تسع مشاركات بعد تتويجه في عام 1992 و2000 و2004 و2011.

وفي المواجهات المباشرة، فازت قطر على اليابان 3-0 في عام 1988، ثم تعادل المنتخبان 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.

ويقود المباراة الأوزبكستاني رافشان إيرماتوف الذي سيصبح أول حكم يدير مباراتين نهائيتين في تاريخ كأس آسيا، بعدما أدار نهائي 2011 بين اليابان وأستراليا.

المصدر: أ ف ب