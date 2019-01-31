الروسية زفوناريفا تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها على الألمانية جوليا جورجيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وتمكنت زفوناريفا البالغة 34 عاما، من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 4-6 و6-4 و6-4، خلال ساعتين.
The Russian Vera Zvonareva reached QF at St. Petersburg Ladies Trophy 2019 👏🏻— WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2019 (@Formula_TX) January 30, 2019
⠀
In quarterfinals @verazvonareva will play against Daria Kasatkina 🇷🇺
⠀#formulatx#unstoppablespirit#формулатх#поранатеннис#ladiestrophy#itstennistime#звонареваpic.twitter.com/zijeU0Rd1H
وستواجه زفوناريفا في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، مواطنتها داريا كاساتكينا والتي تأهلت بعد انسحاب منافستها ماريا شارابوفا بسبب إصابة في الكتف الأيمن.
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербургеhttps://t.co/eg1Ixi1R27pic.twitter.com/YpF4lKFLHk— Р-Спорт (@rsportru) January 30, 2019
المصدر: rsport.ria.ru