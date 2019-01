الروسية زفوناريفا تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

The Russian Vera Zvonareva reached QF at St. Petersburg Ladies Trophy 2019 👏🏻

⠀

In quarterfinals @verazvonareva will play against Daria Kasatkina 🇷🇺

⠀#formulatx#unstoppablespirit#формулатх#поранатеннис#ladiestrophy#itstennistime#звонареваpic.twitter.com/zijeU0Rd1H