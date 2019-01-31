الروسية زفوناريفا تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس

تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها على الألمانية جوليا جورجيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكنت زفوناريفا البالغة 34 عاما، من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 4-6 و6-4 و6-4، خلال ساعتين.

وستواجه زفوناريفا في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، مواطنتها داريا كاساتكينا والتي تأهلت بعد انسحاب منافستها ماريا شارابوفا بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

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المصدر: rsport.ria.ru