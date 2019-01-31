تعرف على حكم مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين قطر واليابان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، سيدير المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 التي ستجمع منتخبي قطر واليابان غدا الجمعة.

وقال الاتحاد الآسيوي اليوم الخميس إن إيرماتوف البالغ 41 عاما يعد من أفضل حكام العالم، وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

Ravshan Irmatov will be the referee for the #AsianCupFinal clash between 🇯🇵 and 🇶🇦! #AsianCup2019pic.twitter.com/8ZKNUhBlrB — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 31, 2019

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وأضاف الاتحاد في بيان عنه أن إيرماتوف الذي أدار نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم منذ ظهوره الأول في 2010.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي خمس مرات كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات خلال مسيرته المميزة.

وأدار الحكم الأوزبكي مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت بهدف نظيف على كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي.

كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان 1-0 على السعودية في دور الـ16 في الـ21 من يناير الجاري.

وستقام المباراة النهائية لكأس أمم آسيا في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما تحلم قطر بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها، بينما تتطلع اليابان إلى تعزيز رقمها القياسي والتتويج للمرة الخامسة.

المصدر: رويترز