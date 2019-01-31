شاهد.. حرمان درّاج بلجيكي من أحد السباقات بسبب تصرف مشين مع نادلة

قرر منظمو سباق "فويلتا" في مدينة سان خوان الأرجنتينية، حرمان الدرّاج البلجيكي إيليو كيسي من متابعة السباق الذي تستضيفه المدينة، بسبب تصرف غير لائق منه مع إحدى النادلات في المدينة.

وأوقف منظمو السباق الدرّاج البالغ 36 عاما، بعد أن قامت نادلة في أحد المطاعم في المدينة الأرجنتينية، بتقديم شكوى رسمية إلى الشرطة ادعت فيها أن كيسي قام بحركة غير أخلاقية تجاهها، أثناء التقاطها صورة مع أعضاء فريق "Deceuninck-Quick Step" عندما كانوا متواجدين في المطعم الذي تعمل فيه.

Secondo quanto scrive un giornale argentino Iljo #keisse 🇧🇪 sarebbe stato denunciato per violenza sessuale da una ragazza argentina.

La polizia ascoltata la ragazza e sentiti i dirigenti della squadra del ciclista, non ha ritenuto di dover procedere.

Ecco la foto inscriminata 👇 pic.twitter.com/BKeHRiujHi — CyclingTime (@Cyclingtimenews) January 29, 2019

وقال منظمو السباق، إن كيسي تصرف بشكل خاطئ أضر بسمعة السباق بشكل خاص، وسمعة رياضة الدرّاجات بشكل عام.

واعترف كيسي بأنه ارتكب حماقة كبيرة، واعتذر شخصيا من النادلة والمنظمين، وقال: "لقد ارتكبت خطأ كبيرا، وأدرك ذلك. أتعهد بأن هذا لن يحدث ثانية. أريد أن أعتذر لجميع سكان الأرجنتين، ولكل من شعر بالإهانة لما فعلته. أعتذر لمنظمي السباق، وفريقي الذين أصبحوا بسببي في وضع صعب، كنت غبيا في تصرفي".

وشرح كيسي الحادث من وجهة نظره قائلا: "بعد التدريب استعدادا للمرحلة الثالثة من السباق، توقفت أنا وأعضاء فريقي لاحتساء القهوة في مطعم في الشارع الرئيسي للمدينة، وعند مغادرتنا طلبت منا النادلة التقاط صورة تذكارية معنا، فوافقنا برحابة صدر... نقوم في اليوم الواحد بالتقاط 1500 صورة... قمنا بالتقاط الصورة، ثم طلبت أن تلتقط صورة ثانية، وانحنت للحصول على صورة أفضل، عندها قمت بحركة عفوية سخيفة بيدي في جزء من الثانية، وبالطبع ندمت عليها لاحقا".

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وختم: "أريد أن أوضح أنني لم ألمسها على الإطلاق، أنا شخص أحترم الآخرين وأنا رجل، لكنهم بدؤوا يعاملونني كمجرم.. أستطيع أن أفهم أن هذه السيدة مرت بأوقات عصيبة بسببي، لكنها كانت صعبة بالنسبة لي، ولزوجتي وأولادي في المنزل أيضا، لقد كنت طوال حياتي نموذجا يحتذى، وكل شخص معرض للوقوع في الخطأ".

المصدر: velolive.com



