ليستر يفرض التعادل على ليفربول ويحرمه من الابتعاد بالصدارة

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه ليستر سيتي 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز لأصحاب الأرض ساديو ماني مبكرا في (د.3)، بينما أدرك التعادل لليستر هاري ماغوير في (د.45+2).

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل بات رصيد ليستر 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: RT