 
مباشر

ليستر يفرض التعادل على ليفربول ويحرمه من الابتعاد بالصدارة

الرياضة

ليستر يفرض التعادل على ليفربول ويحرمه من الابتعاد بالصدارة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le6u

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه ليستر سيتي 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز لأصحاب الأرض ساديو ماني مبكرا في (د.3)، بينما أدرك التعادل لليستر هاري ماغوير في (د.45+2).

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل بات رصيد ليستر 32 نقطة في المركز الحادي عشر. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل