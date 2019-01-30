تشيلسي يسقط برباعية أمام بورنموث في "البريميرليغ"

تلقى تشيلسي هزيمته الخامسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والثانية على التوالي، إثر خسارته القاسية 0-4 أمام مضيفه بورنموث، اليوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة.

أحرز رباعية الفريق الفائز، كل من جوشوا كينغ في (د.47 و74) وديفيد بروكس في (د.63) وتشارلي دانييلز في (د.90+5).

وتجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد. في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 33 نقطة في المركز العاشر.

وفي باقي المباريات، تعادل ساوثهامبتون مع كريستال بالاس 1-1، وفاز توتنهام هوتسبير على واتفورد 2-1.

المصدر: وكالات