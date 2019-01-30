ريال بيتيس إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

تأهل ريال بيتيس إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزا مثيرا 3-1 على ضيفه إسبانيول، اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب إسبانيول يوم الخميس الماضي، ليحتكما إلى شوطين إضافيين.

وبادر ليوناردو بابتيستاو بالتسجيل لإسبانيول في (د.33)، لكن جيوفاني لو سيلسو أدرك التعادل لبيتيس في (د.76).. واضطر إسبانيول للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه مارك روكا في (د.90)، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل بيتيس النقص العددي في صفوف منافسه الكتالوني، ليحرز سيرخيو ليون الهدف الثاني في (د.95)، ليضيف النجم الجزائري عيسى ماندي الهدف الثالث لبيتيس في (د.99).

المصدر: وكالات