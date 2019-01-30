ستراسبورغ يهزم بوردو ويلحق بغانغان إلى نهائي كأس الرابطة

فاز ستراسبورغ على ضيفه بوردو 3-2، اليوم الأربعاء، ولحق بغانغان إلى المباراة النهائية من كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة في كرة القدم.

وسجل لودوفيك أجورك في (د.49) والجنوب أفريقي ليبو موثيبا في (د.55 و60) أهداف ستراسبورغ، والسنغالي يونس سنخاري في (د.14) وجيمي بريان في (د.82) هدفي بوردو.

وتأهل ستراسبورغ لأول مرة منذ 2005 إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة المقررة في 30 مارس على ملعب بيار موروا في مدينة ليل، لملاقاة غانغان.

وتأهل غانغان صاحب المركز الأخير في الدوري إلى النهائي على حساب موناكو بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2 في أول لقاء بقيادة المدرب العائد للإشراف على نادي الإمارة البرتغالي ليوناردو جارديم خلفا لتييري هنري.

المصدر: أ ف ب