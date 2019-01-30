"تحقيق شامل" في أحداث نصف النهائي بين الإمارات وقطر

وعد الاتحاد الآسيوي بإجراء تحقيق شامل بعد خسارة الإمارات المضيفة أمام غريمتها قطر 0-4 في نصف نهائي كأس آسيا والتي شهدت رمي الجماهير أحذية وقوارير مياه على أرض ملعب محمد بن زايد.

وبعد تسجيل معظم الأهداف القطرية، رمت جماهير الدولة المضيفة أحذية وعبوات مياه على لاعبي "العنابي" المحتفلين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء "يجري الاتحاد الآسيوي تحقيقا شاملا في الأحداث . بمجرد انتهاء التحقيق سيتخذ الاتحاد الآسيوي الخطوات المناسبة".

وأتت الخسارة القاسية في ظل أزمة دبلوماسية خليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى والتي تتهم الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة.

واستقبل نحو 38 ألف متفرج المنتخب القطري بصافرات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني، فيما غابت جماهير قطر التي تأهلت إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها لمواجهة اليابان الجمعة على ملعب مدينة زايد الرياضية.

المصدر: أ ف ب