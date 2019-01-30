ناصر الخليفي يمثل الأندية في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي انتخب الأربعاء، لتمثيل هذه الأندية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتم انتخاب الخليفي خلال اجتماع للجنة التنفيذية للرابطة التي يرأسها رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي، وكلف الدفاع عن مصالح الأندية الأوروبية الكبيرة.

وسيخلف الخليفي في هذه المهمة اليوناني الجنوب إفريقي إيفان غاتسيديس المدير التنفيذي السابق لنادي أرسنال الإنجليزي والحالي لميلان الإيطالي.

وسيمثل رئيس باريس سان جرمان الرابطة الأوروبية داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة، برفقة أنييلي.

ويحتاج انتخاب الخليفي إلى المصادقة الرسمية خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي المقرر في السابع من فبراير المقبل في روما.

وقال الخليفي في بيان "إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مضيفا "أتطلع بفارغ الصبر إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لتحسين وتطوير كرة القدم الأوروبية، مع ضمان مراعاة مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار".

ويأتي انتخاب الخليفي في الوقت الذي لا يزال فيه باريس سان جرمان يخضع لتحقيق يقوده الاتحاد الأوروبي في إطار اللعب المالي النظيف.

المصدر: أ ف ب