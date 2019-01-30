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شاهد.. ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها

الرياضة

شاهد.. ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها
Reuters Sergio Perez
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نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن قام الأخير بدعوتها لحضور تدريبات السيدة العجوز تعويضا عن تسببه بتهشيم أنفها.

ونشرت يلينا على صفحتها في فيسبوك صورة تجمعها برونالدو، التقطتها عندما لبت دعوة النجم البرتغالي لحضور تدريبات يوفنتوس.

كما قام رونالدو بإهدائها قميص يوفنتوس ذي الرقم 7 الخاص به، ووقعه بخط يده كذكرى لها، وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحق بأنفها نتيجة إصابتها بإحدى الكرات التي سددها "الدون" خلال فترة الإحماء قبل مباراة السيدة العجوز مع كييفو الأسبوع الفائت.

وسبق ليلينا أن نشرت صورة لها بعد ارتطام كرة رونالدو بوجهها، وقالت مازحة أنها ستسامحه إذا دعاها للعشاء.

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المصدر: eurosport.ru

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