شاهد.. ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها

نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن قام الأخير بدعوتها لحضور تدريبات السيدة العجوز تعويضا عن تسببه بتهشيم أنفها.

ونشرت يلينا على صفحتها في فيسبوك صورة تجمعها برونالدو، التقطتها عندما لبت دعوة النجم البرتغالي لحضور تدريبات يوفنتوس.

كما قام رونالدو بإهدائها قميص يوفنتوس ذي الرقم 7 الخاص به، ووقعه بخط يده كذكرى لها، وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحق بأنفها نتيجة إصابتها بإحدى الكرات التي سددها "الدون" خلال فترة الإحماء قبل مباراة السيدة العجوز مع كييفو الأسبوع الفائت.

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/dBYDwNloET — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) January 29, 2019

وسبق ليلينا أن نشرت صورة لها بعد ارتطام كرة رونالدو بوجهها، وقالت مازحة أنها ستسامحه إذا دعاها للعشاء.

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المصدر: eurosport.ru