الفيفا: سوق الانتقالات تجاوزت 7 مليارات دولار عام 2018

كشفت دراسة للفيفا أن الحجم الإجمالي للإنفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الأولى في عام 2018 حاجز الـ 7 مليارات دولار تمثل قارة أوروبا منها نسبة 78,2 %.

وتم العام الماضي إجمالا تسجيل 16،533 حالة انتقال، تتعلق بـ 14،186 لاعبا من 175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار، كما فصل الاتحاد الدولي الذي يسجل جميع الانتقالات عبر النظام الدولي للانتقالات.

وارتفعت نفقات الانتقالات بنسبة 10,03 بالمئة في 2018 مقارنة بعام 2017.

وأنفق 31 ناديا فقط أكثر من 50 مليون دولار، وتمثل هذه الأندية بمفردها أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي. وأوضح الفيفا أن الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تمثل نسبة 78,2 بالمئة من هذه الإنفاقات.

في المقابل، وبما يتعلق بميزان الإيرادات/ النفقات من الانتقالات، تعتبر فرنسا الأكثر استفادة حيث بلغت عائدات الانتقالات 467,2 مليون دولار، فيما وصل العجز في إنكلترا الى 1,05 مليار دولار، وهو الأعلى بين الدول.

وللمرة الأولى منذ عام 2018، يتوجب على الأندية تقديم معلومات عن انتقال اللاعبات على أساس النظام العالمي للانتقالات. وفي الإجمالي، تم تسجيل 696 حالة انتقال، بين أندية من 74 اتحادا تتعلق بـ 614 لاعبة من 72 جنسية مختلفة.

ووصلت القيمة الإجمالية لهذه الانتقالات الى 564 ألف دولار (493 ألف يورو)، وهو ما اعتبره الفيفا "أن سوق انتقال اللاعبات المحترفات لا يزال في بداياته".

المصدر: أ ف ب