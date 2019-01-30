فيديو لنجل أمير قطر يحتفل بتأهل العنابي إلى نهائي كأس آسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le44
انتشر فيديو لحمد نجل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، وهو يرفع علم قطر ويشير بيده إلى نتيجة المباراة التي انتهت برباعية نظيفة في شباك الإمارات.
وشارك نجل الأمير، الشعب القطري فرحة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.
فرحة سعادة الشيخ حمد بن تميم ال ثاني الله يحفظه بفوز منتخبنا الوطني و التأهل لنهائي #كاس_اسيا2019#قطر_الامارات— ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) 29 января 2019 г.
🇶🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/JF3JlQzxxJ
ويلتقي منتخب قطر يوم الجمعة نظيره الياباني في نهائي البطولة المقامة في الإمارات.
المصدر: twitter
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)