فيديو لنجل أمير قطر يحتفل بتأهل العنابي إلى نهائي كأس آسيا

انتشر فيديو لحمد نجل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، وهو يرفع علم قطر ويشير بيده إلى نتيجة المباراة التي انتهت برباعية نظيفة في شباك الإمارات.

وشارك نجل الأمير، الشعب القطري فرحة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.

فرحة سعادة الشيخ حمد بن تميم ال ثاني الله يحفظه بفوز منتخبنا الوطني و التأهل لنهائي #كاس_اسيا2019#قطر_الامارات

🇶🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/JF3JlQzxxJ — ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) 29 января 2019 г.

ويلتقي منتخب قطر يوم الجمعة نظيره الياباني في نهائي البطولة المقامة في الإمارات.

المصدر: twitter