شارابوفا تنسحب من بطولة بطرسبورغ الروسية للتنس بسبب الإصابة

أعلن منظمو بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس اليوم الأربعاء، انسحاب الروسية ماريا شارابوفا من البطولة بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وكان من المقرر أن تواجه شارابوفا اليوم في الدور الثاني للبطولة، مواطنتها داريا كاساتكينا التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

Sharapova is withdrawing from her match today due to a right shoulder injury. Kasatkina wins by walkover.

The match of Kudermetova vs Vekic has been moved up to NB 6:30 PM

⠀#formulatx#unstoppablespirit#формулатх#поранатеннис#ladiestrophy#itstennistime#sharapovapic.twitter.com/OoFmlJRNwx — WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2019 (@Formula_TX) January 30, 2019

وسبق لشارابوفا أن فازت بسهولة في الدور الأول على الأسترالية داريا كافريلوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-0 و6-4.

⚡ Мария Шарапова снялась с St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плечаhttps://t.co/vVbSKFK5eepic.twitter.com/OPkNMwBOls — Чемпионат (@championat) January 30, 2019

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وستواجه كاساتكينا في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، الفائزة من مواجهة الروسية فيرا زفوناريفا والألمانية يوليا جيرجيس.

المصدر: championat.com