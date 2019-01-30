غوارديولا لم يفقد الأمل بلقب "البريميرليغ"

أكد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أنه لم يفقد الأمل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك رغم خسارة فريقه الثلاثاء أمام مضيفه نيوكاسل لأول مرة منذ 2005 (1-2).

وسيصبح سيتي متخلفا بفارق 7 نقاط عن ليفربول في حال تمكن الأخير من الفوز مساء الأربعاء على ضيفه ليستر سيتي، ما سيصعب مهمة رجال غوارديولا الذين يخوضون مواجهتين صعبتين في المرحلتين المقبلتين ضد أرسنال وتشيلسي، منافس فريقهم في نهائي كأس الرابطة.

وكان المدرب الإسباني يمني النفس بأن تنتهي مباراته المئة في الدوري الممتاز بالفوز، لكن فريقه عجز عن البناء على الهدف المبكر الذي سجله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد 24 ثانية فقط على البداية، واهتزت شباكه بهدفين في الشوط الثاني، ما تسبب بخسارة أولى له في الدوري أمام نيوكاسل في المواجهات الـ23 الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ سبتمبر 2005.

ولو نجح سيتي في تحقيق فوزه التاسع تواليا في جميع المسابقات، لأصبح غوارديولا على المسافة ذاتها من المدرب السابق لتشلسي ومانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو كأكثر المدربين حصدا للنقاط في مبارياتهم المئة الأولى في الدوري الممتاز (234 للإسباني مقابل 237 للبرتغالي)، لكن الأهم له ولفريقه هي النقاط السبع التي سيبتعد فيها ليفربول في حال فوزه الأربعاء.

وأقر غوارديولا بأن "فارق السبع نقاط في الصدارة كبير لكننا لسنا في أبريل أو مايو. لا تزال هناك الكثير من المباريات والكثير قد يحصل. هناك الكثير من المباريات التي ستكون ضد فرق تصارع للبقاء في هذه الدرجة (الدوري الممتاز)، أو تريد المشاركة في يوروبا ليغ ودوري أبطال أوروبا. من جهتنا، سنقدم أفضل ما لدينا لكي نكون هناك (في قلب الصراع على اللقب)، وألا نستسلم".

وعلى سيتي ألا يستخف أيضا بالمنافسين الآخرين مثل إيفرتون أو ليستر سيتي وبيرنلي، وهذا ما تطرق اليه غوارديولا، مشددا "لم نستخف بنيوكاسل على الإطلاق، لا محالة. نحن لا نفعل ذلك بتاتا، ولهذا السبب ما زلنا في أربع بطولات. وسجلنا 100 نقطة الموسم الماضي".

المصدر: أ ف ب