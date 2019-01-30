رسميا.. بطل الدوري القطري يعلن عن ضم المغربي بن عطية قادما من يوفنتوس

أعلن نادي الدحيل، بطل الدوري القطري، رسميا أمس الثلاثاء تعاقده مع المدافع المغربي مهدي بن عطية، قادما من يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الماضية.

وذكر الدحيل في موقعه الرسمي على الإنترنت: "نجحت إدارة الفريق في التعاقد مع النجم المغربي المهدي بن عطية، قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة وصفها الكثير من المراقبين بالناجحة نسبة لما يتمتع به اللاعب من مهارات فنية وصلابة دفاعية مكنته من خوض أقوى التجارب الاحترافية مع كبار أندية القارة العجوز".

أسد الأطلس بن عطية يدعم دفاع الدحيل https://t.co/mEl8GM60zNpic.twitter.com/mW6iFjt7GD — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 29, 2019

وكشف موقع النادي عن المفاوضات التي خاضها مع اللاعب، مشيرا إلى أن "إدارة النادي قد دخلت في مفاوضات ماراثونية مع اللاعب المونديالي ومع ناديه الإيطالي تكللت أخيرا بالنجاح حيث وصل بن عطية للدوحة، وأجرى الكشف الطبي بمستشفى اسبيتار، ومن ثم وقع على عقد انضمامه للنادي".

وانضم بن عطية إلى محترفي النادي، مواطنه يوسف العربي هداف الدحيل والدوري في الموسمين الماضيين، والبرازيليين لوكاس منديز وإدميلسون.

ويبقى الدحيل بحاجة لمحترف خامس سيكون آسيويا، بديلا للكوري الجنوبي نام تاي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتل الدحيل المركز الثاني حاليا برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.

وسبق ليوفنتوس أن أعلن أول أمس عن انتقال مدافعه الدولي المغربي إلى الدحيل بطل الدوري القطري في العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن قيمة انتقال لاعبه الذي أمضى عامين ونصف في صفوفه ستجلب له 8 ملايين يورو، إضافة إلى مليوني يورو مكافآت محتملة.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن قائد "أسود الأطلس" تعاقد مع الدحيل لمدة ثلاثة أعوام، مقابل راتب يقدر بحوالي 5 ملايين سنويا.

وانضم بنعطية (31 عاما) إلى يوفنتوس عام 2016 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، وخاض بقميص الفريق الإيطالي 59 مباراة، وسجل 5 أهداف، منها هدفان من رباعية الفوز بكأس إيطاليا عام 2018 على حساب ميلان.

كما ساهم في الفوز بثنائية الدوري والكأس مرتين عامي 2017 و2018 وبكأس السوبر الإيطالية عام 2018، إضافة إلى الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (1-4) عام 2017.

المصدر: أ ف ب