اليونايتد ينجو من السقوط أمام بيرنلي في مباراة "مثيرة"

أفلت مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ضيفه بيرنلي، بتعادله في الوقت القاتل بنتيجة 2-2، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم بيرنلي بهدفين لجاك كوك في (د.51) وكريس وود في (د.81)، وأدرك الشياطين الحمر التعادل في وقت قاتل بهدفين في أقل من خمس دقائق، الأول عبر بول بوغيا في (د.88 من ركلة جزاء) والثاني بواسطة فيكتور لينديلوف في (د.90+2).

وبهذا التعادل، حافظ مانشستر على سجله خاليا من الهزائم تحت قيادة مدربه أولي غونار سولشاير للمباراة التاسعة على التوالي، ولكنه فقد نقطتين ثمينتين في سعيه للتقدم إلى المربع الذهبي، ليبقى في المركز السادس برصيد 44 نقطة، بينما أضاع الضيوف فوزا كان في المتناول قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة المثيرة، ليبقوا في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.



المصدر: RT