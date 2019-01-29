حمد بن جاسم يعلق على مدرب منتخب الإمارات خلال مباراته مع منتخب قطر

علق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق، على أحداث مباراة جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإماراتي ضمن كأس آسيا المقام في الإمارات.

وقال آل ثاني في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "استرعى انتباهي خروج الكوتش (المدرب الإماراتي) من الملعب بعد الهدف الثاني واعتقد هذا لا يليق بما أنه المستضيف للبطولة ويترك فريقه في الساحة بدون توجيهات".

وأضاف: "أبارك لصاحب السمو تميم المجد وللشعب القطري العزيز هذا الفوز المؤزر والأداء المشرف من أبطال منتخبنا الوطني الحمد والشكر لله. وصدق أميرنا الغالي عندما قال أبشروا بالعز والخير. مع اعتذاري الشديد لعشاق لعبة الكرة لأني لست من عشاقها كما يعرف أغلب أهل قطر".

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وقد فاجأ منتخب قطر نظيره الإماراتي بفوز كاسح 4-0، اليوم الثلاثاء، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.

المصدر: RT