العين الإماراتي ينهي عقد مدربه الكرواتي ماميتش

أنهى العين الإماراتي لكرة القدم، عقد مدربه الكرواتي زوران ماميتش بالتراضي، وسط تقارير صحافية عن اقتراب الأخير من قيادة الهلال السعودي بديلا للبرتغالي جورج جيسوس.

وأعلن العين عبر حسابه على تويتر الثلاثاء "تكليف الجهاز الفني لرديف (العين) بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتا بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد زوران بالتراضي".

Al Ain Club tasks “temporarily” the Reserved Coaching Team to supervise the training sessions of the First Team following the amicable termination of Zoran’s contract #alainclubpic.twitter.com/fAKNLPqNSP — Al Ain FC - EN (@alainfcae_en) January 29, 2019

ولم يذكر العين تفاصيل إضافية عن سبب رحيل زوران الذي أكدت وسائل إعلام سعودية أنه توصل إلى اتفاق مع الهلال لتدريبه بديلا لجيسوس.

ويأتي رحيل زوران قبل فترة قصيرة من انطلاق مرحلة الإياب في الدوري الإماراتي، حيث يلعب العين مع الإمارات في 5 فبراير المقبل.

المصدر: أ ف ب