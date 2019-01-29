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العين الإماراتي ينهي عقد مدربه الكرواتي ماميتش

الرياضة

العين الإماراتي ينهي عقد مدربه الكرواتي ماميتش
Reuters
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أنهى العين الإماراتي لكرة القدم، عقد مدربه الكرواتي زوران ماميتش بالتراضي، وسط تقارير صحافية عن اقتراب الأخير من قيادة الهلال السعودي بديلا للبرتغالي جورج جيسوس.

وأعلن العين عبر حسابه على تويتر الثلاثاء "تكليف الجهاز الفني لرديف (العين) بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتا بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد زوران بالتراضي".

ولم يذكر العين تفاصيل إضافية عن سبب رحيل زوران الذي أكدت وسائل إعلام سعودية أنه توصل إلى اتفاق مع الهلال لتدريبه بديلا لجيسوس.

ويأتي رحيل زوران قبل فترة قصيرة من انطلاق مرحلة الإياب في الدوري الإماراتي، حيث يلعب العين مع الإمارات في 5 فبراير المقبل.

المصدر: أ ف ب

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