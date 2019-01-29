بالفيديو.. الرقص والغناء يملآن شوارع وساحات قطر احتفالا ببلوغ نهائي كأس آسيا

انطلقت الاحتفالات في شوارع وساحات قطر فور انتهاء مباراة المنتخب القطري ونظيره الإماراتي بفوز العنابي 4-0، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليصعد للدور النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، ويلاقي في النهائي يوم الجمعة القادم، منتخب اليابان، الفائز أمس على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي الأولى.

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المصدر: تويتر