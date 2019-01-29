بالفيديو.. الرقص والغناء يملآن شوارع وساحات قطر احتفالا ببلوغ نهائي كأس آسيا
انطلقت الاحتفالات في شوارع وساحات قطر فور انتهاء مباراة المنتخب القطري ونظيره الإماراتي بفوز العنابي 4-0، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
Fans in Souq Waqif celebrating #Qatar’s emphatic victory against #UAE in #AsianCup2019 semi-final. Qatar won 4-0.#QATvUAE#قطر_والاماراتpic.twitter.com/gLlu263yBb— The Peninsula (@PeninsulaQatar) January 29, 2019
وتغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليصعد للدور النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، ويلاقي في النهائي يوم الجمعة القادم، منتخب اليابان، الفائز أمس على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي الأولى.
Fans in Katara celebrating #Qatar’s emphatic victory against #UAE in #AsianCup2019 semi-final. #Qatar won 4-0.#قطر_الاماراتpic.twitter.com/RbrrmmX4CN— The Peninsula (@PeninsulaQatar) January 29, 2019
المصدر: تويتر