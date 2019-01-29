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أول تعليق رسمي قطري بعد الفوز على الإمارات في كأس آسيا

الرياضة

أول تعليق رسمي قطري بعد الفوز على الإمارات في كأس آسيا
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غرد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة عريضة 4-0، اليوم الثلاثاء.

وكتب وزير الخارجية القطري على حسابه على "تويتر": " كفو يالعنابي ..عندما يجتمع الأداء الرائع والأخلاق الرياضية العالية.. فالك التوفيق والكأس بإذن الله".

وتلعب قطر مع اليابان في النهائي المقرر الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

المصدر: twitter

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