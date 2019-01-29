شاهد.. حارس مرمى إسباني يسجل بيده هدفا قاتلا ويركل الحكم بعد إلغائه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم، فيديو طريفا من مباراة "مانيلو" و"سان كوغاتا" ضمن دوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ترك إيفان غونزاليز حارس "مانيلو"مرماه للمشاركة في الهجوم على أمل تسجيل هدف التعادل بعد أن حصل فريقه على ركلة حرة، وبالفعل استطاع غونزاليز التسجيل وبدأ بالاحتفال بهدفه مع زملائه، قبل أن يلغي حكم المباراة الهدف بداعي استخدام غونزاليز ليده.

إقرأ المزيد

ولم تكن ردة فعل الحارس المهاجم عادية، إذ قام بركل الحكم انتقاما على إلغاء الأخير للهدف، في لقطة لا تمت للأخلاق الرياضية بصلة.

المصدر: لينتا رو