نصف نهائي كأس آسيا 2019.. قطر - الإمارات (تغطية خاصة)

يتطلع منتخبا قطر والإمارات للتقدم خطوة أخرى نحو إحراز اللقب القاري لأول مرة في تاريخهما عقب تخطيهما الدور ربع النهائي بنجاح من بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

حكم اللقاء المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس يعلن صافرة البداية..

من يتأهل لنهائي كأس آسيا اليوم.. قطر أم الإمارات

Qatar have never qualified to the AFC Asian Cup final. Will this be their year? #AsianCup2019pic.twitter.com/Nh9Yy9tllz — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 29 января 2019 г.

The last time UAE were in the AFC Asian Cup final was in 1996. Can they do that against Qatar in front of their home supporters? #AsianCup2019pic.twitter.com/l6tEpOqZIk — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 29 января 2019 г.

التشكيلة الرسمية لموقعة قطر والإمارات:

📝 🇶🇦 Qatar 🆚 UAE 🇦🇪



Lineups are in! We are just one hour away from the second #AsianCup2019 semi-final! pic.twitter.com/L65NhDamxc — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 29 января 2019 г.

تاريخ مواجهات المنتخبين:

جاء يوم المباراة المرتقبة #الإمارات_قطر 🔥



إليكم كل ما تحتاجون لمعرفته قبل ثاني مباريات نصف نهائي #كأس_آسيا2019pic.twitter.com/PfJWAH1Pmt — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 29, 2019

وسيكون الانتظار مشوقا لتشكيلة المنتخب الإماراتي بعد أن تعرض إسماعيل الحمادي ومحمد غريب وقائد المنتخب فارس جمعة للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي التي انتهت بالفوز أمام أستراليا.

وفي حين أن قدرة هؤلاء اللاعبين غير واضحة، فإن المدرب ألبيرتو زاكيروني سيكون قادرا على استدعاء خميس إسماعيل، الذي كان موقوفا أمام أستراليا.

في المقابل تم إيقاف كل من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبي هدفي الفوز للمنتخب القطري في آخر مباراتين من البطولة، حيث سيغيب كلاهما عن لقاء الإمارات، لكن عمر ماديبو وأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي 2018 عبد الكريم حسن، سيعودان إلى التشكيلة بعد غياب مباراة واحدة بسبب الإيقاف.

وسيواجه الفائز من هذا اللقاء في النهائي، المقرر في أول فبراير المقبل، المنتخب الياباني الفائز على إيران بنتيجة عريضة (3-0) في نصف النهائي الأول.

المصدر: RT