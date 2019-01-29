محمد بن سلمان يضاعف قيمة جائزة أغلى سباق في العالم!

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمضاعفة قيمة جائزة كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز لسباق القدرة والتحمل إلى 15 مليون ریال، ليصبح أكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم.

وشدد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، على أن الهيئة تحظى من خلال مهرجان "شتاء طنطورة" بمتابعة مباشرة من ولي العهد.

وأوضح الوزير أن جوائز كأس الملك سلمان للقدرة والتحمل ستوزع على المتسابقين وفقا للترتيب التالي:

صاحب المركز الأول سوف يحصل على 900 ألف ریال سعودي وسيارة "رينج روفر"، فيما يحصل كل من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ریال وسيارة "جاغوار Pace-F".

ويحصل كل من أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر على 400 ألف ریال سعودي، ويحصل كل من أصحاب المراكز 11 إلى 100 على 100 ألف ریال سعودي.

وينطلق السباق تحت مسمى "ملتقى الفرسان" السبت القادم 2 فبراير بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، واتحاد المقامة في شتاء طنطورة في محافظة العلا الذي يعود إلى آلاف السنين.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين، معترف به من الاتحاد الدولي للفروسية، لمسافة 120 كلم على 4 مسارات، يمر عبر جبال العلا، وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال، ويستغرق نحو 8 ساعات لإتمامه، بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.

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المصدر: عكاظ