زينيت الروسي يضم صخرة دفاع منتخب أوكرانيا

أعلن نادي زينيت سان بطرسبورغ عن ضم مدافع فريق شاختار دونيتسك والمنتخب الأوكراني لكرة القدم، ياروسلاف راكيتسكي البالغ 29 عاما، لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وذكرت العديد من التقارير، أن قيمة الصفقة بلغت 10 ملايين يورو مع راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو.

Ярослав Ракицкий: «Очень много слышал о болельщиках „Зенита“ и хочу ощутить их поддержку на поле»



Первое интервью новичка сине-бело-голубых: https://t.co/UNQdT2WiJppic.twitter.com/Mf352xhtsp — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 28, 2019

ولم يسبق أن دافع راكيتسكي خلال مسيرته الاحترافية عن أي قميص سوى شاختار دونيتسك الذي بدأ اللعب معه عام 2009، وحقق مع النادي كل الألقاب الممكنة في أوكرانيا، حيث لعب 326 مباراة سجل خلالها 14 هدفا، وتوّج مع الفريق البرتقالي بـ7 بطولات للدوري و6 للكأس و6 لكأس السوبر، كما لعب للمنتخب الأوكراني 54 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

🏟 326 матчей

⚽️ 14 голов

🏆х7 чемпион Украины

🏆х6 Кубок Украины

🏆х6 Суперкубок Украины



"Шахтер" попрощался с ушедшим в "Зенит" Ракицкимhttps://t.co/rehXAsRBcnpic.twitter.com/s92DKERS3W — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 28, 2019

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المصدر: sport-express.ru