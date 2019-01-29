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زينيت الروسي يضم صخرة دفاع منتخب أوكرانيا

الرياضة

زينيت الروسي يضم صخرة دفاع منتخب أوكرانيا
Reuters Gleb Garanich
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أعلن نادي زينيت سان بطرسبورغ عن ضم مدافع فريق شاختار دونيتسك والمنتخب الأوكراني لكرة القدم، ياروسلاف راكيتسكي البالغ 29 عاما، لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وذكرت العديد من التقارير، أن قيمة الصفقة بلغت 10 ملايين يورو مع راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو.

ولم يسبق أن دافع راكيتسكي خلال مسيرته الاحترافية عن أي قميص سوى شاختار دونيتسك الذي بدأ اللعب معه عام 2009، وحقق مع النادي كل الألقاب الممكنة في أوكرانيا، حيث لعب 326 مباراة سجل خلالها 14 هدفا، وتوّج مع الفريق البرتقالي بـ7 بطولات للدوري و6 للكأس و6 لكأس السوبر، كما لعب للمنتخب الأوكراني 54 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

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المصدر: sport-express.ru

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