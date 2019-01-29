رسميا.. سان جيرمان الفرنسي يضم نجم زينيت الروسي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو باريديس، قادما من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

وقال سان جيرمان، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن عن التعاقد مع ليوناردو دانيال باريديس من زينيت الروسي".

وأضاف: "سيرتبط باريديس بعقد لمدة 4 أعوام ونصف، حيث يمتد حتى صيف عام 2023، وذلك بعد أن انتهى من الفحص الطبي".

وتحدثت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو، بالإضافة لـ7.5 مليون يورو كمتغيرات.

📸👕 #BienvenidoParedes



This was the moment this morning when our new Parisian discovered his new locker room 🔝



❤💙 #ICICESTPARISpic.twitter.com/yDFk6FpmKI — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 29, 2019

وبدأ باريديس، البالغ 25 عاما، مشواره في بوكا جونيورز الأرجنتيني، ثم انتقل إلى روما وقضى فيه موسمين خاض فيهما 54 مباراة، وانتقل إلى زينيت في صيف عام 2017، وخاض مع الفريق 61 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 15 أخرى.

وسيرتدي الأرجنتيني الرقم 8، وقال بعد توقيعه لباريس: "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى باريس بعد تجربتي السابقة في إيطاليا وروسيا، لدي الآن هذه الفرصة الرائعة، ليس فقط لاكتشاف دوري جديد، ولكن لارتداء واحد من أرقى قمصان الأندية في العالم".

We can confirm that Leo Paredes is now a @PSG_English player. Thank you for everything @LParedss adios!



Details ➡️https://t.co/2VYJTf1l3Opic.twitter.com/Dn7VybVGQT — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) January 29, 2019

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وختم : "أود أن أشكر الرئيس والمدرب على هذه الثقة، وكلنا نعرف البعد الرياضي لباريس سان جيرمان، سوف أشارك اللاعبين طموحاتهم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف، أتطلع للأجواء العاطفية العظيمة في ملعب حديقة الأمراء".

المصدر: وكالات