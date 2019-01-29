شاهد.. البرازيلي رونالدينيو يبهر الجماهير في مباراة استعراضية للكرة الشاطئية

شارك أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، في مباراة استعراضية لكرة القدم الشاطئية، أقيمت تكريما لاعتزال جورجينيو نجم منتخب السامبا للكرة الشاطئية.

وسجل رونالدينيو في المباراة 3 أهداف رائعة، وأظهر مهارات عالية ولمحات فنية مميزة شهدت تجاوبا كبيرا من الجماهير التي حضرت اللقاء.

الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أظهر مهاراته في مباراة إعتزال نجم كرة القدم الشاطئية جورجينيو والتي فاز فيها منتخب البرازيل 11-4 على اليابان في ريو دي جانيرو .

📽️ 🤙pic.twitter.com/vFsYd68kPb — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 28, 2019

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وانتهت المباراة التي أقيمت في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو، بفوز كاسح للاعبي منتخب السامبا على الساموراي الياباني بنتيجة 11-4.

المصدر: fifacom_ar/twitter