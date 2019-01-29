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شاهد.. البرازيلي رونالدينيو يبهر الجماهير في مباراة استعراضية للكرة الشاطئية

الرياضة

شاهد.. البرازيلي رونالدينيو يبهر الجماهير في مباراة استعراضية للكرة الشاطئية
AFP LLUIS GENE
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شارك أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، في مباراة استعراضية لكرة القدم الشاطئية، أقيمت تكريما لاعتزال جورجينيو نجم منتخب السامبا للكرة الشاطئية.

وسجل رونالدينيو في المباراة 3 أهداف رائعة، وأظهر مهارات عالية ولمحات فنية مميزة شهدت تجاوبا كبيرا من الجماهير التي حضرت اللقاء.

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وانتهت المباراة التي أقيمت في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو، بفوز كاسح للاعبي منتخب السامبا على الساموراي الياباني بنتيجة 11-4.

المصدر: fifacom_ar/twitter

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