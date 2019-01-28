رسميا.. يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية إلى الدحيل القطري
AFP
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أكد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الدولي المغربي بنعطية انتقل إلى نادي الدحيل بطل الدوري القطري.
وجاء في بيان يوفنتوس الذي كان عنوانه شكرا على كل شيء، مهدي: "يوفنتوس يقول وداعا لبنعطية بعد موسمين ونصف الموسم".
Thanks for everything, @MedhiBenatia!https://t.co/yvbfbYHZ6Qpic.twitter.com/5KZ6pVCTsQ— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2019
وأضاف يوفنتوس أنه يعلن اتفاقه مع نادي الدحيل على رحيل بنعطية (31 عاما) إلى صفوف الفريق القطري.
ويحتل الدحيل المركز الثاني في الدوري القطري حاليا بفارق نقطتين عن السد المتصدر.
المصدر: وكالات
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