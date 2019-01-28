الدوري الإيطالي.. بولونيا يقيل فيليبو إينزاغي

أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقالة المدرب فيليبو إينزاغي، وتعيين الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بدلا منه.

ولم ترق الخسارة القاسية التي تعرض لها بولونيا الأحد على ملعبه أمام فروزينوني صاحب المركز قبل الأخير، 0-4 لمالك النادي، الكندي جوي سابوتو.

ولم يحقق بولونيا بقيادة اينزاغي (45 عاما) سوى فوزين على روما وأودينيزي في سبتمبر، وهو يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة أمام فروزينوني وبفارق نقطة واحدة عنه.

وشكر بولونيا اينزاغي، المدرب السابق لميلان، على "العمل الذي قام به بشغف ومهنية" منذ قدومه في يونيو 2018.

وأضاف النادي أن المدرب السابق لبولونيا ميهايلوفيتش وقع عقدا حتى 30 يونيو، مع خيار التمديد له لموسم 2019-2020.

Siniša Mihajlović è il nuovo allenatore del Bologna ✍️



Bentornato mister 👏#WeAreOne 🔴🔵 pic.twitter.com/KVttr8aLVO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 28, 2019

وبدأ ميهايلوفيتش (49 عاما) مسيرته التدريبية مساعدا لمدرب المنتخب الإيطالي حاليا روبرتو مانشيني، في إنتر ميلان عام 2006، ثم تولى الإشراف على بولونيا في موسم 2008-2009.

وكان مدرب منتخب صربيا السابق أقيل من تدريب سبورتينغ البرتغالي في يونيو الماضي بعد سبعة أيام فقط من العمل معه، لكنه يملك تجربة واسعة في إيطاليا حيث أشرف على أندية فيورنتينا وكاتانيا وسمبدوريا وميلان وتورينو.

وأمضى الدولي السابق في منتخب يوغوسلافيا، معظم مسيرته كلاعب في الدوري الإيطالي مع روما، سمبدوريا، لاتسيو وإنتر ميلان.

وأحرز بولونيا لقب بطل الدوري الإيطالي سبع مرات آخرها عام 1964.

المصدر: أ ف ب