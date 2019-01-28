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جنوى يعود بالنقاط من أرض إمبولي في "الكالتشيو"

الرياضة

جنوى يعود بالنقاط من أرض إمبولي في
twitter@GenoaCFC
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حقق جنوى فوزا ثمينا على مضيفه إمبولي بنتيجة 3-1، اليوم الاثنين، في الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل أهداف الفائز كل من كريستيان كوامي في (د.18) وداركو لازوفيتش في (د.70) وأنتونيو سانابريا في (د.73)، بينما أحرزجيوفاني دي لورينزو في (د.63) هدف إمبولي الوحيد.  

وبهذا الفوز، أصبح رصيد جنوى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد إمبولي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

المصدر: RT

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