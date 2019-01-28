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تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

الرياضة

تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الملعب الذي سيستضيف مسابقة نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الاتحاد الإسباني قرر إقامة المباراة النهائية على ملعب بينيتو فيامارين، في مدينة إشبيلية، وهو الملعب الرسمي لفريق ريال بيتيس.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من كأس الملك في الـ25 من مايو المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن ملعب بينيتو يتسع لـ60741 متفرجا، مشيرا إلى أنه تم افتتاحه في 17 مارس من عام 1929، وخضع للترميم أكثر من مرة.

المصدر: وكالات

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