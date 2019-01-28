تحديد ملعب نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الملعب الذي سيستضيف مسابقة نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الاتحاد الإسباني قرر إقامة المباراة النهائية على ملعب بينيتو فيامارين، في مدينة إشبيلية، وهو الملعب الرسمي لفريق ريال بيتيس.

The Benito Villamarin will host the #CopadelRey final on 25 May 2019. 🏟️🙌 pic.twitter.com/Om18IMxPZK — LaLiga (@LaLigaEN) January 28, 2019

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من كأس الملك في الـ25 من مايو المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن ملعب بينيتو يتسع لـ60741 متفرجا، مشيرا إلى أنه تم افتتاحه في 17 مارس من عام 1929، وخضع للترميم أكثر من مرة.

المصدر: وكالات