بعد السقوط أمام اليابان بكأس آسيا.. كيروش يستقيل من تدريب إيران

استقال البرتغالي كارلوس كيروش، من تدريب منتخب إيران، عقب الخسارة 0-3 أمام اليابان، بنصف نهائي كأس آسيا، اليوم الاثنين، بعد نحو 8 سنوات كمدرب للفريق.

كان المدرب السابق لريال مدريد، يأمل في قيادة إيران إلى أول لقب قاري منذ 1976، لكن اليابان سجلت 3 أهداف في الشوط الثاني، لتقصي فريق المدرب البرتغالي من البطولة.

وقال كيروش، 65 عاما، في تصريحات بعد اللقاء، مقتبسا أغنية شهيرة لفرانك سيناترا: "أعتقد أن أبسط شيء يجب فعله هو اقتباس الأغنية القديمة التي تقول (والآن انتهينا). أنا سعيد وفخور بما فعلته".

المصدر: رويترز