رسميا.. موراتا يعود لإسبانيا من بوابة أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، ضم المهاجم الدولي ألفارو موراتا من تشيلسي الإنجليزي بموجب عقد إعارة لموسم ونصف الموسم.

وسيدخل الفارو الذي دافع عن ألوان أتلتيكو مع الفرق العمرية قبل الانتقال إلى جاره ريال مدريد، في منافسة مع الفرنسي أنطوان غريزمان، والإسباني الآخر دييغو كوستا.

🔴⚪🔴 #WelcomeMorata!

Agreement with @ChelseaFC over the loan of @AlvaroMorata for the remainder of the current season and the next one.

FULL STORY ➡ https://t.co/KiMEnruwJk#AúpaAtletipic.twitter.com/vHYMUSv3Vp — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 28, 2019

وكان موراتا الذي سيدافع عن ألوان الفريق الأول في نادي العاصمة لموسم ونصف الموسم، أجرى الاثنين، الزيارة الطبية الروتينية التي تسبق عادة توقيع العقد، وقال اللاعب البالغ 26 عاما أمام عدسات الكاميرات "كل شيء سار على ما يرام"، معلنا بذلك اقتراب انتقاله رسميا، حسب الصحافة التي نشرت صورا للاعب خارجا من عيادة نادي العاصمة.

وكان موراتا (27 مباراة دولية و13 هدفا) الذي نشأ في ريال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب إسبانيا حسب المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي، لكن يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي (1,89 م و85 كلغ)، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله إلى تشيلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو.

ووصف المهاجم الإسباني موسمه اللندني الأول بـ"الكارثي"، وكلفه الغياب عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2108. كما أنه لم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة خاضها تحت إشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.

وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل الأربعاء إلى تشيلسي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، يشكل له تهديدا مباشرا فقرر العودة إلى بلاده والعمل على إعادة انطلاقته من بوابة أتلتيكو الذي مثله مع فرق الشباب لفترة قصيرة قبل الالتحاق بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.

ولفت موراتا الذي أحرز مع منتخبات إسبانيا كأس أوروبا لمن دون 19 عاما (2011) ودون 21 عاما (2013)، الأنظار في 2015 مع يوفنتوس الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى برشلونة (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرزها مرتين مع ريال مدريد (2014 و2017).

المصدر: أ ف ب