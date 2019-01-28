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إسبانيول يتعاقد مع "وو" هداف الدوري الصيني الممتاز

الرياضة

إسبانيول يتعاقد مع
Reuters
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قال إسبانيول المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه تعاقد مع المهاجم الصيني وو لي، من نادي شنغهاي سيبج المنافس في الدوري الصيني الممتاز.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن وو، هداف الدوري الصيني هذا الموسم، وصل إلى برشلونة، وهو يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في كأس آسيا قد تبعده لثلاثة أشهر.

وسجل وو (27 عاما) هدفين في خمس مباريات مع الصين في البطولة، وساعدها على بلوغ دور الثمانية قبل الخروج أمام إيران.

ويحتل إسبانيول، المملوك لجهات صينية، المركز 15 في الدوري الإسباني، وحقق انتصارا وحيدا في آخر عشر مباريات في الدوري.

المصدر: رويترز

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